Steden Borgloon en Tongeren willen fuseren

Het was wel al langer bekend dat Borgloon rond keek naar andere gemeenten om te fuseren, maar dan ging het over Alken, Heers, Kortessem en Wellen. De keuze voor Tongeren is dus wel best verrassend. Het gaat om een vrijwillige samenvoeging, zeggen beiden in een persmededeling. Over de naam voor deze nieuwe fusiegemeente is nog niets bekend.