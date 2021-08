Vaccinatiebus rijdt door het Hageland om de laatste mensen te vaccineren

ELZOH, de eerstelijnszone van zorg- en hulpverleners in het zuid-oosten van het Hageland, is actief in de gemeenten Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. De vaccinatiegraad in de regio ligt - net als in de rest van Vlaanderen - nu al behoorlijk hoog. Toch zet de zone binnenkort "vaccibusjes" in.

Het project mikt vooral op 18- tot 50-jarigen die omwille van verschillende redenen nog niet gevaccineerd zijn, maar dat wel willen. "Sommige mensen zijn tot nu toe om allerlei redenen nog niet in een vaccinatiecentrum geraakt", weet Herbots. "We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven op een vaccin om het vaccinatiecijfer zo dicht mogelijk bij de 100 procent te krijgen. En liefst zo snel mogelijk", aldus Herbots.