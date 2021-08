De wijnboeren in ons land bereiden zich voor op een minder jaar door de vele regen. De opbrengst zal naar schatting 30% lager liggen in vergelijking met vorig jaar. Op de druivenranken is het vooral een schimmelinfectie die voor grote problemen zorgt. En niet alleen bij ons, ook in onze buurlanden. Onze reporter ging langs bij een wijnbouwer uit Heuvelland. Bekijk hierboven zijn verslag.