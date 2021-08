Covid Safe Ticket voor trouwfeesten? Minister Verlinden: "Niet evolueren naar pasjesmaatschappij"

Nu zo’n 70 procent van de Belgische bevolking gevaccineerd is, moet het beloofde “rijk van de vrijheid” weer wat meer in zicht komen. De verschillende regeringen van ons land zullen tijdens een volgend Overlegcomité bekijken welke coronamaatregelen de komende tijd versoepeld kunnen worden.

Een precieze datum voor het volgende Overlegcomité is er nog niet, maar waarschijnlijk zal het in de derde of de vierde week van deze maand weer samenkomen. Als het van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden afhangt, moet dan bekeken worden of tegen het begin van het schooljaar weer zoveel mogelijk normale activiteiten kunnen plaatsvinden.

Daarbij denkt Verlinden bijvoorbeeld aan trouwfeesten, kleinere dansfeesten en doopfeesten. “Dat zijn dingen waar mensen nu al heel lang naar uitkijken om ze weer in normale omstandigheden te laten plaatsvinden. Dus ik vind dat we daar echt naar moeten kijken", zei de minister in "De ochtend" op Radio 1.