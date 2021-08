Wat met Wellen, Heers, Kortessem en Alken? Burgemeesters reageren ontgoocheld op fusieplannen Borgloon/Tongeren

Vanuit Wellen is dezelfde klank te horen. "Ik ben totaal verrast en had dit niet zien aankomen", reageert burgemeester Els Robeyns. "We zijn al meer dan een jaar een oefening aan het maken met deze vijf gemeenten en ik stel samen met u vast dat Borgloon een andere keuze maakt en daarmee de hele zaak torpedeert."

Wat dan met de politiezone Kanton Borgloon, die nog steeds bestaat uit de vijf bovengenoemde gemeenten? Daarover blijft Robeyns op de vlakte. "We moeten daar vandaag geen al te overhaaste beslissingen in nemen. We zullen samen met de andere gemeenten kijken hoe dat evolueert."