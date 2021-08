Weduwe van vermoorde president in Haïti Martine Moïse over de moord: "Lijfwachten waren nergens te zien"

De moord op president Jovenel Moïse heeft Haïti dan wel hevig geschokt, toch was de president erg omstreden. Zijn verkiezing jaren geleden was dat ook al, mede door de erg lage opkomst.

Moïse liet ook na parlementsverkiezingen te organiseren, waardoor het het Lagerhuis en een groot deel van de Senaat niet langer in functie waren en hij per decreet regeerde. Begin dit jaar liep zijn ambtstermijn af, maar weigerde hij om op te stappen. Sindsdien was er hevig volksprotest tegen zijn aanblijven. Normaal komen er verkiezingen in het najaar, maar het is niet duidelijk of dat in de gegeven omstandigheden mogelijk is.