Wel kermis, geen feestelijke intocht van de foorkramers in Turnhout dit jaar

"Zo'n verwelkoming is uniek in België", zegt Dimitri Put die een draaimolen uitbaat. "Nu is het veiliger en ook gemakkelijker, maar we missen wel die hartverwarmende verwelkoming."

Die gemengde gevoelens leven ook bij Timoty Van Gorp die met een rups op de kermis staat. "Ik denk dat normaal heel Turnhout hier op de markt staat. Er is ook een fanfare en zo. Dat is een heel evenement altijd. Maar nu mogen we wel wat vroeger komen en hebben we weer wat meer tijd om alles op te bouwen", lacht hij.

De kermis in Turnhout start vrijdag en duurt tot en met zondag 22 augustus.