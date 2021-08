Werkgevers vragen dit jaar opvallend meer werkbaarheidscheques aan

Om werkgevers te helpen om de werkbaarheid in hun organisatie te verbeteren, riep de Vlaamse regering de werkbaarheidscheques in het leven. Met zo’n werkbaarheidscheque kunnen bedrijven advies inkopen om bijvoorbeeld telewerk te organiseren of de werkbaarheid in hun onderneming te verhogen.

Het voorbije halfjaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend. Dat zijn er bijna evenveel als er vorig jaar in een héél jaar - toen werden er 274 aanvragen ingediend.