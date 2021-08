Vermiste Wit-Russische activist dood teruggevonden in park in Oekraïense hoofdstad Kiev

Volgens de mensenrechtenorganisatie Viasna hebben vrienden van Tsjitsjov laten weten dat de man al eerder tijdens het joggen door onbekenden werd gevolgd.

Tsjitsjov stond in Oekraïne aan het hoofd van de niet-gouvernementele organisatie "Wit-Russisch Huis in Oekraïne", die hulp biedt aan Wit-Russen die de repressie in hun land zijn ontvlucht.

Wit-Rusland wordt sinds 1994 met ijzeren vuist bestuurd door president Aleksandr Loekasjenko. Heel wat Wit-Russen zijn sindsdien hun land ontvlucht, vaak naar Oekraïne, Polen of Litouwen. Na de omstreden presidentsverkiezingen van een jaar geleden nam dat aantal nog toe.

De dood van de Wit-Russische activist komt een dag nadat de Wit-Russische atlete Kristsina Timanovskaja een visum heeft gekregen in de Poolse ambassade in Japan nadat ze op de Olympische Spelen uit haar team was gezet en verplicht werd om naar haar land terug te keren. Tsimanovskaja weigerde en zocht bescherming bij de Japanse politie en nadien in de Poolse ambassade. Haar man en kind zijn gisteren Wit-Rusland ontvlucht en verblijven nu in Oekraïne.