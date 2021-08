Zomerbars maken flink verlies door slecht weer: "Investeren of verzuipen"

Juli was de natste maand in 40 jaar tijd en ook de komende dagen is er weinig zon voorspeld. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de zomerbars, want bij regenweer krijgen ze veel minder bezoekers over de vloer. Sommigen moeten noodgedwongen de bar sluiten, zoals Zomerbar Pelouze in Heppen. "Het was niet meer rendabel", zegt uitbater Jeroen Mangelschots.