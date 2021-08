10 bloedstalen bij omwonenden van 3M-fabriek vertonen ongezien hoge PFOS-waarden

10 bloedstalen van omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht vertonen bijzonder hoge PFOS-waarden. Dat schrijft De Morgen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de actiegroep Grondrecht. Het gaat om 9 mensen die in een straal van een kilometer wonen en één iemand op Linkeroever. Alle bloedstalen overschrijden ruim de norm die vastgelegd is door het Europees Agentschap EFAS, tot wel honderden keren. "Dit is ongezien", reageert Jacob De Boer, expert en toxicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.