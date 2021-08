Aalst herdenkt ex-burgemeester Ilse Uyttersprot tijdens wake, 1 jaar na haar overlijden

"Als je ziet hoeveel mensen hier zijn, dan zie je dat Ilse iemand was die weinig vijanden had", klinkt het bij iemand anders die Uyttersprot herdenkt. "Ze was altijd voor iedereen in de weer, dus we ervaren zeker een groot gemis. Ilse was een graag gezien figuur hier in het dorp."

De dader van de moord op Uyttersprot heeft een verleden bij het gerecht en zit momenteel nog steeds in voorarrest. De reden voor de moord is nog steeds onduidelijk. Hij wacht op zijn assisenproces. Dat zal waarschijnlijk volgend jaar plaatsvinden.