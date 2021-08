Aanvullingen correcties augustus 2021: verkeerde prijs voor coronatest in het Verenigd Koninkrijk

In de reportage over de versoepelde maatregelen om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, in "Het journaal" van maandag 2 augustus, is gezegd dat een coronatest daar minimaal tachtig pond, of honderd tot honderdtwintig euro kost. Dat was niet correct. Tachtig pond komt volgens de wisselkoers op 3 augustus 2021 omgerekend neer op een bedrag tussen 93 en 94 euro.