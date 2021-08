Antwerpenaar Maurits wil Het Kanaal overzwemmen: "Er is meer open water nodig om te zwemmen in ons land"

Na de Oostendse zwemster die gisteren - als eerste Belgische vrouw in 30 jaar - Het Kanaal overstak, wil nu ook Maurits Meire over twee weken de oversteek maken van Engeland naar Frankrijk. Om hoeveel kilometer zwemmen het gaat, hangt af van de getijden. "De getijden zijn heel belangrijk, want die maken dat er meer of minder water passeert. Je kiest best een moment wanneer er zo min mogelijk water is", zegt Maurits. "Ik ga proberen tussen 14 en 16 augustus te vertrekken, want dan is het doodtij. Als er dan oosten- of zuidwestenwind staat, kan de schipper aangeven dat ik kan vertrekken."