Voormalige Amerikaanse president Barack Obama schroeft groot verjaardagsfeest terug na kritiek

De feestplannen waren al maanden in de maak en veel genodigden waren al onderweg naar de feestbestemming, maar nu kondigt Obama last minute aan dat het feest toch niet zal doorgaan zoals verwacht. De oud-president maakt bekend zijn verjaardag dit weekend te vieren in besloten kring.

De annulatie komt na een hoop kritiek. Het feest zou ongepast zijn op een moment dat de deltavariant van het coronavirus aan het oprukken is in de Verenigde Staten. Enkele dagen geleden heeft de Amerikaanse president Joe Biden nog verklaard dat de deltavatiant veel besmettelijker is en meer kans heeft om door de vaccinatie heen te breken.

Het Republikeinse parlementslid Jim Jordan zei op Twitter dat democraten de voormalige president Donald Trump de volle laag zouden geven als hij zo'n feest zou geven.