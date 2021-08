Sint-Fredegandusbegraafplaats in Deurne wordt park met stilteplekken tot over de ring heen

Daarnaast heeft het district plannen om de begraafplaats uit te breiden. "We rekenen dan op de plannen om de ring te overkappen. Die overkapping willen we verbinden met de pastorij van Sint-Fredegandus en de begraafplaats willen we verbinden met de Frank Craeybeckxlaan." Voor de inrichting van dat nieuwe park werd gekeken naar Londen. "Daar hebben ze stilteplekken en picknickplaatsen gecreëerd in de stad. Die moeten hier een plaats krijgen, waar we graven gaan verwijderen."

Het district hoopt zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het uitvoeren van de plannen. Dan zouden de eerste resultaten in 2024 zichtbaar moeten zijn. "We hebben ook al gelden voorzien voor het restaureren van graven op het geklasseerde gedeelte. Vanaf 2023 of 2024 willen we ook beginnen met het vernieuwen van het niet-geklasseerde gedeelte. We voeren daarnaast ook gesprekken met de Lidl-supermarkt om een achteringang te voorzien naar het park. Nu kan je al oversteken naar de bibliotheek. Op die manier wordt het park echt het centrum, een parel voor Deurne."