Biden haalt uit naar Republikeinse gouverneurs die coronabeleid tegenwerken

Hij wees vooral naar twee slechte leerlingen: "Slechts twee staten, Florida en Texas, zijn verantwoordelijk voor een derde van alle COVID-19 gevallen in het land", zei hij.

In bepaalde staten is het verboden om mondmaskers te verplichten in de scholen, klaagde Biden. In Texas kunnen universiteiten zelfs een boete krijgen als ze aan niet-gevaccineerde leerkrachten en leerlingen vragen om een mondmasker te dragen. Gouverneurs Greg Abbott (Texas) en Ron DeSantis (Florida) hebben een mondmaskerplicht zelfs helemaal verboden in hun staat.

"Gebruik je macht om levens te redden", zei de president. "We hebben sterk leiderschap nodig van iedereen." De Democraat prees ook expliciet de werkgevers die de verplichte vaccinatie voor hun werknemers hebben ingevoerd. Hij beloofde hen te ondersteunen bij die moeilijke beslissing. Hij bedankte ook bedrijven als Google, Netflix, Disney en Walmart, die een tandje bijsteken.

Ondertussen vragen bijna alle grote winkels in de VS aan hun personeel en klanten om weer mondmaskers te dragen in de "rode zones" die werden aangeduid door gezondheidsdienst CDC. De CDC zelf raadt ook opnieuw mondmaskers aan, zowel buiten als binnen, ook voor mensen die al gevaccineerd zijn, nu het gemiddelde aantal besmettingen op zeven dagen tijd hoger ligt dan tijdens de piek van vorig jaar.

Walmart was de eerste keten om weer maskers te verplichten bij het personeel, waarna de andere grote retailers het voorbeeld volgden. Walmart geeft ook een financiële compensatie aan de werknemers die zich laten vaccineren, terwijl Target de mogelijk biedt om zich te laten vaccineren in bepaalde winkels en gratis taxidiensten aanbiedt aan anderen. En ook de keten Kroger geeft 100 dollar aan de medewerkers die zich laten vaccineren.

Biden waarschuwde nog dat het virus zich "als een lopend vuurtje" verspreidt onder de mensen die niet gevaccineerd zijn. In landen met een lagere vaccinatiegraad ligt de besmettingsgraad tien tot twintig keer hoger, wat de president "hartverscheurend" noemt. Want COVID-19 is door de vaccinatie nu een ziekte die voorkomen kan worden.