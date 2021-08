Op 4 augustus 1945 fotografeerde een Amerikaans vliegtuig onze hele kustlijn: zo zag die er 76 jaar geleden uit

Ook Cornilly haalt de weidsheid van de kust aan die op de foto's nog is te zien, maar merkt op dat de mythe dat villa's zijn neergehaald om flatgebouwen te kunnen neerplanten niet klopt. "Waar nu flatgebouwen staan, was op 4 augustus 1945 vaak nog geen enkele bebouwing."

"Een van de foto's die mij het meeste frappeert, is die van een stukje Albertstrand in Knokke. Je ziet het casino staan dat toen deels tot kanon was omgebouwd. Ik was ervan overtuigd dat de zeedijk daar al tijdens het interbellum grotendeels was volgebouwd, maar eigenlijk was meer dan de helft van de ruimte nog leeg in 1945."