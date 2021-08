In buitenland gevaccineerde Brusselaars kunnen vaccinatiegraad opkrikken: "Laat je vaccinatie registreren bij de huisdokter"

Daar een cijfer opkleven blijkt erg moeilijk, maar de gezondheidsinspectie gaat ervan uit dat ongeveer 4 à 5 procent van alle Brusselaars in het buitenland werd gevaccineerd. Een buitenlandse vaccinatie registreren kan bij een huisarts op voorwaarde dat je na je prik in het buitenland een bewijs daarvan hebt gekregen. Sommige vaccins - zoals die van Chinese of Russische makelij - worden weliswaar niet erkend in Europa en kan je dus ook niet registreren.

"We vragen die mensen om zoveel mogelijk ook die vaccinatie in België te laten registreren om ons vaccinatiepercentage ook te doen stijgen", zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie. De vaccinatiegraad in Brussel ligt nog steeds een stuk lager dan in Vlaanderen. "We weten ook dat een aantal mensen dat sowieso niet zal doen omdat dat voor hen eigenlijk geen echt voordeel oplevert. Buiten het Belgische of Europese vaccinatiecertificaat krijgen. Daarmee kan je dan wel reizen binnen Europa."