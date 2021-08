Chiro Zellik waarschuwt voor valse verkopers: "Wij verkopen nu geen chocolade"

“Ik kreeg telefoon van een lid van onze jeugdbeweging met de melding dat er bij haar jongeren hadden aangebeld om chocolade te verkopen in onze naam", vertelt leider Aaron Van Poecke. "Maar wij hebben op dit moment geen enkele actie lopen. Die verkoop gaat dus niet uit van ons. Indien wij iets verkopen, bellen we ook altijd aan in uniform. Maar wie twijfelt mag altijd contact opnemen met de leiding."