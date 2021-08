Coronablog - Alle coronacijfers stijgen lichtjes, 4 atleten in Tokio testen positief

Kinderen met COVID-19-symptomen zijn na gemiddeld zes dagen genezen. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift "The Lancet Child & Adolescent Health". De auteurs hebben naar eigen zeggen voor het eerst een uitgebreid onderzoek gedaan naar het ziekteverloop bij kinderen met COVID-19 symptomen.

De basis van het onderzoek waren symptomen die via een app geregistreerd werden door de ouders of voogd. Het ziekteverloop van 1.734 kinderen tussen 5 en 17 jaar werd gevolgd. Ze hadden gemiddeld drie symptomen, vooral vermoeidheid, hoofdpijn en het verlies van smaak- en reukzin.

Het gebeurde maar zelden dat kinderen vier weken of langer na hun infectie nog symptomen vertoonden. Dat was slechts het geval bij 4,4 procent van de kinderen. Na acht weken voelde nog minder dan 2 procent symptomen. De meeste kinderen waren in minder dan een week weer beter.

Oudere kinderen waren iets langer ziek dan jongere kinderen, schrijft BBC. De 12- tot 17-jarigen hadden een week nodig om te recupereren, de jongeren waren gemiddeld na vijf dagen genezen. "Het is geruststellend dat het aantal kinderen dat lang last heeft van COVID-19-symptomen erg laag is", aldus hoofdauteur Emma Duncan in het artikel.

De belangrijkste boodschap is volgens Duncan dat kinderen lang ziek kunnen blijven van COVID-19, maar dat dat eerder zeldzaam is en dat de kinderen op termijn wel helemaal herstellen. "Kinderen kunnen ook lang kampen met symptomen van andere ziekten. We moeten zorgen voor alle kinderen die langdurig ziek zijn, of het nu om COVID-19 gaat of een andere ziekte."