Darmbacteriën gebruiken onze stervende cellen als brandstof voor infecties

De onderzoekers vonden ook dat het beperken van de afgifte van voedingsstoffen uit stervende cellen dieren kon beschermen tegen infectie. Hierbij was het niet nodig om het celdoodproces zelf te stoppen.

Volgens Anderson zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van toekomstige therapieën.

"Erg boeiend is dat we de dood zelf niet hoeven te bedriegen om nog enige bescherming te zien. We hoeven niet op zoek te gaan naar de heilige graal. Als we sommige van de voedingsstoffen die vrijkomen tijdens celdood kunnen aanpassen of beperken, kunnen we de patiëntenzorg verbeteren. Zoals bij elk fundamenteel onderzoek, is er meer werk aan de winkel, maar hiermee kunnen we mogelijk toekomstige therapieën ontwikkelen."

De studie van het team van het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek, in samenwerking met onderzoekers van de University of Virginia School of Medicine in Charlottesville en het Sloan Kettering Institute in New York, is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van VIB-UGent.