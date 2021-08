Energiebedrijf Luminus gaat zélf in beroep tegen vergunning om windmolens te bouwen in Pittem

Luminus wil 3 windmolens plaatsen langs de Vijfstraat en de Bergstraat in Pittem. Het bedrijf diende al 2 keer een dossier in. Dat tweede dossier werd uiteindelijk goedgekeurd. Maar een buurtcomité en de gemeente Pittem gingen in beroep, omdat de windmolens te dicht bij een woonwijk zouden staan.

Maar ook Luminus zelf heeft nu beroep aangetekend. Het bedrijf heeft opgemerkt dat het type motor dat in de molens zou komen, en ook duidelijk omschreven staat in de vergunning, niet meer wordt gemaakt.

Volgens de schepen van Omgevingsvergunningen, Denis Fraeyman (CD&V), is het een bewijs dat de plannen niet goed zijn voorbereid door het energiebedrijf. "Als het dossier al 3 of 4 keer opnieuw opgenomen wordt, dan is het duidelijk dat het al vanaf het begin geen goed dossier was. Het hangt met haken en ogen aan elkaar. Voor ons lijkt het meer op een soap dan op een dossier."