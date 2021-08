Fabriek in namaaksigaretten ontdekt in Wuustwezel na brandmelding: 11 verdachten opgepakt

De politie en de brandweer hebben dinsdagavond in Wuustwezel een fabriek in namaaksigaretten ontdekt. Dat meldt de politiezone Grens. Ze waren ter plaatse gekomen, omdat er een brand gemeld werd. In totaal zijn 11 personen opgepakt. De douane heeft machines, namaaksigaretten en cash geld in beslag genomen.