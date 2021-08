Genks festival gaat "Terug naar AFF!": "Tussen februari en mei wel drie verschillende scenario's bedacht"

Wie nog een ticket wil bemachtigen moet snel zijn, want er worden per avond maar 500 festivalgangers toegelaten. “We hebben coronagewijs een veilig festivaldorp gebouwd en zijn gebonden aan enkele regels. Zo zal je alleen op je vaste plek geen mondmasker moeten dragen. Via de website kan je tickets kopen voor 10 euro per dag, zodat je zeker bent van je plaats. Eigenlijk is dat geld een waarborg die je op het festivalterrein kan omzetten in drankkrediet. En zoals elk jaar vragen we ook drie gebruikte batterijen.”

Naar goede gewoonte zet het festival naast duurzaamheid ook sterk in op het sociale luik. “De kinderen van het centrum Bethanië koken tijdens de opbouw en het festivalweekend heerlijke maaltijden voor de vrijwilligers en een aantal anderstalige nieuwkomers worden door ons team gecoacht en bij de werking betrokken.”

Tickets voor het festival vind je op de website van Absolutely Free.