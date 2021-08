Grootste douaneactie tegen illegale sigaretten in ons land: "Productiesites schieten als paddenstoelen uit de grond"

"Productiesites als in Schelle zien we dan ook als paddenstoelen uit de grond schieten", vertelt Vanderwaeren. "Vaak kunnen we zo'n productielijn na een aantal maanden sluiten, maar we zien nieuwe sites vaak al na twee maanden opnieuw ontstaan. Vorig jaar konden we er 18 ontmantelen, dat was toen een record." Intussen zijn het er dit jaar al 19.

De productiesites die vandaag werden opgerold, werden opgezet door één criminele organisatie. "Het gaat meestal om netwerken met een basis in Oost-Europa, grote netwerken met voldoende mensen om in te zetten. Hier in Schelle bleken bijvoorbeeld mensen uit Oekraïne, Roemenië en Bulgarije aanwezig."

Het gaat vaak om voormalige arbeiders uit Oost-Europese fabrieken die op de sites werken. Zij werkten in fabrieken waar vroeger sigaretten werden gemaakt, maar die gesloten werden. Hun expertise wordt door de criminele organisatie gebruikt. De arbeiders zelf kunnen met het maken van illegale sigaretten een veelvoud van hun oude loon verdienen. Maar ze wonen vaak ook in slechte omstandigheden tijdens hun verblijf in ons land.