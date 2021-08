Handelaars maken zich op voor wereldsstraatfeest. "Stalenstraat moet opnieuw place to be worden"

Emrullah Güvenç, uitbater van het populaire Turkse eethuis Limonata, is geboren en getogen op de Stalenstraat. “Vroeger was de Stalenstraat de place to be", herinnert hij zich. "Mensen gingen niet naar het stadscentrum, maar kwamen naar hier. Families kuierden over straat, kochten een ijsje en bleven kletsen aan een fruit- of groentekraampje. Als we onze eigenheid opnieuw willen vinden moeten we terug naar die goede oude tijd. De Stalenstraat moet geen tweede Vennestraat worden, maar een eigen identiteit ontwikkelen. Dit shopevent is dan ook de perfectie gelegenheid om onze troeven uit te spelen.”