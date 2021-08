Heide begint te bloeien: het moment om "Fietsen door de heide" uit te proberen

Na de brug fiets je richting As dwars door de Mechelse Heide, dat met 700 hectare één van de grootste heidegebieden in Vlaanderen is. Dat is nu dus een paarse zee en enkele fietsers zijn speciaal een kijkje komen nemen. Zo ook Jean en Guido. De twee komen er regelmatig fietsen, maar vandaag kwamen ze dus speciaal om te genieten van de bloeiende heide.



"Ze begint te bloeien, je ziet ze stillaan licht purper kleuren", vertelt Guido. "Het is hier natuurlijk altijd mooi: winter, herft, lente, zomer. Maar als de heide begint te bloeien, dan is ze op haar mooist natuurlijk. De mooiste tijden, die komen er nu aan." Niet alleen in Maasmechelen, ook in Zonhoven, Houthalen-Helchteren en Lommel zijn er heidegebieden.