Duizenden mensen op straat één jaar na explosie in Beiroet, Libanese veiligheidstroepen zetten waterkanon en traangas in

"Deze misdaad is te groot om onder het tapijt te vegen," zegt Sara Jaafar aan persagentschap AP. Jaafars huis tegenover de haven is volledig verwoest. "Het is belangrijk dat andere landen weten dat wij tegen deze moorddadige machthebbers zijn", voegt ze eraan toe, verwijzend naar de Libanese regering in lopende zaken. Die regering nam vorig jaar na de explosie ontslag, maar heeft de facto nog steeds de macht in handen in het land.