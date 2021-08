Honderdtal mama’s geeft tegelijk borstvoeding in Citadelpark

Uiteindelijk zakten een honderdtal mama’s, maar ook papa’s, af naar het park. Chiara en Thomas kwamen met de 3,5 maanden oude Ferre naar de kiosk. “Toen we met borstvoeding begonnen, ging dat gepaard met ups en downs”, vertelt ze. “Ik had toen ook gemerkt dat er maar weinig borstvoeding geven, al zeker niet in het openbaar. Ik heb me daar ook moeten over zetten. Thomas hield zelfs een doek boven ons zodat niemand iets kon zien. Maar uiteindelijk is het iets dat zo natuurlijk is en dan hoor je dat vrouwen geslagen en vernederd worden omdat ze in het openbaar borstvoeding geven. Dat is helemaal niet oké en daarom ben ik hier ook vandaag. Het is een opsteker om hier samen met andere vrouwen te zijn en andere mama’s ook hun partner hebben meegebracht. Thomas is een erg grote steun voor mij.”

Thomas twijfelde ook geen seconde om zijn vrouw te vergezellen. “Ik wilde er absoluut bij zijn om mijn vrouw te steunen en omdat ik er ergens wel wat risico’s in zag. Het Citadelpark heeft natuurlijk niet de mooiste reputatie. Maar als je ziet dat er zo’n grote groep mensen is samengekomen, dan zijn de zorgen meteen ook weg. Nu is het genieten met vrouw en kind.”