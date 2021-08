Hulpverleners signaleren stijging hulpvragen voor verslaving: komt dat door corona?

Dat het aantal hulpvragen dit jaar nog stijgt ten opzichte van in hét coronajaar 2020, heeft wellicht te maken met de zogenaamde "treatment gap". "Het is een bekend fenomeen in onze sector dat het lang duurt vooraleer mensen de stap durven te zetten naar hulpverlening", verklaart Inge Drappier, afdelingshoofd van een ambulant centrum van De Sleutel in Oost-Vlaanderen. "Er treedt dus altijd wat vertraging op. Pas als corona van de baan, is zullen we wellicht echt merken wat het effect ervan is geweest op verslavingen."

Dat beaamt ook Geert Vanham, directeur van ZorggroepZin in Hasselt. "We denken dat het aantal hulpvragen de komende maanden, of zelfs jaren, nog zal toenemen." Vanham merkte al een stijging van het aantal aanmeldingen in 2020, maar zijn aanvoelen is dat die stijgende trend zich ook dit jaar nog doorzet. "We zien bijvoorbeeld heel wat heraanmeldingen van mensen die het lang goed hebben gedaan, maar nu de draad weer hebben opgepikt en opnieuw zijn gaan gebruiken."