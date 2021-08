Iraanse president Ibrahim Raïsi legt vandaag de eed af: zal hij akkoord kunnen maken over atoomprogramma Iran?

De voorbije jaren heeft Iran zijn invloed uitgebreid in de regio, tot afschuw van aartsvijand Israël en de Golfstaten. Iran heeft milities in Irak, in Syrië, steunt terreurgroep Hezbollah in Libanon, helpt terreurgroep Hamas in Gaza en steunt de Houthi-rebellen in Jemen. Een deel van die milities wordt nu verplaatst naar buurland Iran, waar die mogelijk sjiitische minderheden zal steunen in de strijd tegen de taliban.