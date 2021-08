Tegenslag voor Boeing: lancering van onbemande capsule naar het ISS voor onbepaalde tijd uitgesteld

Tegenslag voor Boeing dus, want het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de lancering van de capsule. Eigenlijk moest de Starliner zaterdag vertrekken, maar dat ging niet door omdat het ISS tijdelijk uit evenwicht was.

De Russische module Nauka (Russisch voor "wetenschap") was succesvol gekoppeld aan het ISS, toen de stuwraketten (zeg maar de motoren) van het ruimtetuig plots ontbrandden. Door dat ongeplande manoeuvre helde het ISS zowat 45 graden uit zijn normale positie.

Aanvankelijk was de bemanning van ISS volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA op geen enkel moment in gevaar, maar gisteren gaf NASA toe op Twitter dat de situatie toch ernstiger was dan initieel gedacht. Het ISS helde op een gegeven moment ongeveer 540 graden uit zijn gewoonlijke positie. Ondertussen werkt het ruimtestation weer naar behoren.