Frankrijk in de ban van mysterieus uilensymbool op T-shirt Macron tijdens vragenrondje over vaccinatie op TikTok

Ook de Franse pers is in de ban van Macrons T-shirt. De krant Le Parisien oppert dat de uil mogelijk een verwijzing naar Griekse godin Athena. De uil staat in dat geval symbool voor wijsheid en inzicht en wordt in Frankrijk vaak gebruikt als verwijzing naar voorbereidende studies in de literatuur en menswetenschappen. Zou het een verwijzing zijn naar Macrons studententijd? Ook het wapenschild van de elite-eenheid van het Franse leger Mountain Commandos Group heeft een uil als symbool, weet de krant.