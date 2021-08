Marcel Reynders, de man die Limburg fuseerde, over fusienieuws Tongeren-Borgloon: "Belangrijk om rationeel te blijven"

Reynders zou zo maar even de architect van de Limburgse fusies in 1977 genoemd kunnen worden. Het is Reynders die als ambtenaar in opdracht van de provincie het Limburg van vandaag uittekende, met 44 gemeente als gevolg. Jarenlang bleef zijn onderverdeling ook overeind. Intussen telt de provincie twee gemeenten minder, door de fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode (nu Oudsbergen) en tussen Neerpelt en Overpelt (nu Pelt).

De aangekondigde fusie tussen Tongeren en Borgloon verrast ook Marcel Reynders. "Mijn eigen voorkeur heb ik in de jaren zeventig al bepleit, namelijk de fusie van kanton Borgloon. Die is er toen niet gekomen, enkel omdat er te veel kleine subgemeenten waren. Deze fusie tussen Tongeren en Borgloon had ik niet verwacht."