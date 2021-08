Mechelen pompt zuurstof in Dijle om nog meer dode vissen te voorkomen

Aquafin heeft twee luchtpompen geplaatst in de Dijle om te vermijden dat er nog meer vissen sterven door gebrek aan zuurstof. In Mechelen drijven de laatste dagen veel dode vissen op de rivier. Dat is een gevolg van de wateroverlast. "De luchtpompen moeten er nu voor zorgen dat er meer zuurstof in het water komt en er dus minder vissen zullen sterven", zegt Anja de Wit van Aquafin.