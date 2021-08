Morgen start Festival Dranouter: dit moet je weten

Dit jaar is er geen camping voorzien. Bezoekers kunnen dus niet overnachten en iedereen moet in een bubbel blijven van maximaal 8 personen. Om alle bezoekers op veilige afstand te kunnen plaatsen, is de tent opgesteld zoals 10 jaar geleden. Organisator Bavo Vanden Broeck: "We hebben een extra grote tent geplaatst. Die is bijna dubbel zo groot als een tent tijdens de normale editie. Het is een V-vormige tent, met in de punt van de "V" het podium. De 2 benen van de "V" zijn elk 70 meter lang. We hebben voor die tent gekozen, omdat we de mensen dan ver genoeg van elkaar kunnen plaatsen."