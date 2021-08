BEKIJK - Studio 100 opent na anderhalf jaar deuren van pop-up theater weer: "Het voelt opnieuw als een première"

In februari 2020 ging de musical Daens van Studio 100 in première in het pop-up theater in Puurs. Na enkele voorstellingen was het al gedaan. "Ik weet nog dat ik op een avond telefoon kreeg van een minister die zei dat we echt moesten sluiten, wellicht voor 14 dagen", zegt zakelijk leider Hans Bourlon. Het werd uiteindelijk anderhalf jaar. "Het was rampzalig. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor alle acteurs, alle medewerkers, alle onderaannemers... Dus we zijn heel blij dat het opnieuw kan, ook al is het maar aan een capaciteit van 70 procent." In totaal mogen er nu 1600 toeschouwers binnen.