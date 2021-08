Mysteries ontrafeld: van waar komt de Gentse uitdrukking "In ’t rolleke zitten"?

De uitdrukkingen "we steken hem in ’t rolleke", of "hij heeft in ’t rolleke gezeten" zijn nog altijd gangbaar onder de Gentenaars. Ook de Gentse politie gebruikt de uitdrukking. Wat het betekent is makkelijk: "we steken hem in de politiecel", of "hij heeft in ’t cachot, in ’t gevang gezeten". Maar wat is dat "rolleke"? Waarop slaat dat woord? Komt het uit de politie- of gevangeniswereld? Of is er een heel andere uitleg te vinden?