Mysteries ontrafeld: wie waren de snoepverkopers "Zwarte Jef" en "Karaboeja" uit de jaren 50 tot 70?

Moran zou geboren zijn in 1893 in Sint-Thomas in West-Indië, deel van de Maagdeneilanden nu. Hij zou een Deens paspoort hebben gehad, omdat het toen een Deense kolonie was. Hij is in Antwerpen terechtgekomen en verdiende zijn kost met het verkopen van snoep. Hij zou gestorven zijn in 1970 nadat hij zijn laatste jaren had doorgebracht in een bejaardentehuis in Borgerhout. Zijn graf lag op begraafplaats Silsburg in Borgerhout op Perk T, en is intussen weggehaald.