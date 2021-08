Noodweer en vele regenval slecht nieuws voor Limburgse aardappelen: "20 procent van mijn oogst ben ik kwijt"

Chris Coenegrachts, een aardappelboer uit Riemst, ziet het nog iets optimistischer. "Hoe groot de schade zal zijn, moeten we afwachten maar het zal verschillen van boer tot boer. Het koude voorjaar heeft er wel voor gezorgd dat we al met een achterstand vertrokken zijn", geeft hij toe. "We merken wel dat de schade in andere provincies die veel vlakker zijn, groter is. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld. In Limburg hebben we veel velden die op hellingen liggen, waardoor het water sneller weg kan."

En hoe sneller dat water weg kan, hoe beter voor de aardappelen. Veel vocht in combinatie met koudere temperaturen zorgt er namelijk voor dat de Phytophthora-schimmel vrij spel heeft. Dat is een schimmel die voor donkere plekjes zorgt op de aardappel en grote schade kan aanrichten. "De hete en droge zomers van de afgelopen jaren betekenen slecht nieuws voor die schimmel, maar dit jaar is het veel moeilijker om de schimmel en bijgevolg ziekte op de aardappel te voorkomen. Eens dat die ziekte aanwezig is, is het ook heel moeilijk om dat weer weg te krijgen."

Beide boeren zijn het erover eens: de prijzen van de aardappel, en dus ook van de frietaardappel (en de frietjes), zullen de komende maanden fel stijgen. "Logisch", klinkt het. "Dat is niet meer dan een kwestie van vraag en aanbod."