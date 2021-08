Onverwachte recordmaand voor oorlogstoerisme in Ieper en Poperinge: "En dat zonder de Britten"

"Wij hebben een nieuw record: 30 procent meer overnachtingen dan normaal", zegt Simon Louagie, de manager van Talbot House in Poperinge. "Afgelopen juli hadden we zelfs 50 overnachtingen meer dan in de drukste maand van de herdenkingsperiode, dus dat kan tellen. Het gaat dit keer niet om onze traditionele Britse gasten, maar om Belgen. En die trend startte al voor de overstromingen in de Ardennen."

Maar toch hoopt de toeristische sector in de Westhoek dat de Britten gauw weer afzakken. "Zeker vanaf september, want dan gaan de meeste Belgen weer aan het werk", zegt Louagie. “De Westhoek kan niet draaien op 2 goede zomermaanden. We hebben de Britten nodig om de winter door te komen."