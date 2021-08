Oostendse zwemt als eerste Belgische vrouw in 30 jaar kanaal tussen Engeland en Frankrijk over

De Oostendse, die nu in Grimbergen woont, deed er in totaal 14 uur en 51 minuten over om het grote kanaal over te zwemmen. Daar was de laatste 30 jaar geen enkele Belgische vrouw nog in geslaagd. De Oostendse begon er gisterenochtend iets voor zes uur aan in Dover en kwam een kleine vijftien uur later aan langs de Franse kust, goed voor 51 kilometer zwemmen. "Het was zonder wetsuit, alleen met een badpak, badmuts en zwembril. Vooral focus gelegd op de koude. In de voorbereiding ben ik een aantal kilo's bijgekomen zodat ik in het water wat minder koud zou hebben. Ik ging ook oefenen bij de ijsberen."

Met de zwemtocht wil Haïke De Vlieger geld inzamelen voor de zorgboerderij waar ze als vrijwilliger werkt.