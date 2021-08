Opvangcentrum voor wilde dieren doet oproep voor kattenvoer: "Veel jonge egels hebben dat nodig"

Het is paartijd en dan worden traditioneel veel egels binnengebracht in het opvangcentrum. Het gaat dikwijls om heel jonge diertjes die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Elke dag komt er zo een tiental binnen. In het centrum zien ze de voedselvoorraad dan ook slinken.

Daarom lanceren ze nu een oproep om voeding te doneren. "De dieren hebben een voorkeur voor natte voeding voor katten, in blik dus bijvoorbeeld", zegt Celeste Dillen van VOC Neteland. "Door de jaren heen hebben we getest wat de dieren graag eten. Mensen die hun katten buiten eten geven, zeggen ons ook vaak dat er egels in hun tuin zitten. Dus ook in de natuur gaan ze daar naar op zoek en vinden ze dat lekker."