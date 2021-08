Pastoor Matthias uit Izegem heeft het bijzonder druk: "26 doopvieringen op de agenda deze maand"

"... 24, 25, 26! Jazeker, komende maand staan er 26 doopsels gepland in mijn agenda!" Deze boodschap staat te lezen op de Facebookpagina van de moderne pastoor Matthias Noë uit Izegem. Hij heeft het bijzonder druk, want het aantal doopvieringen per maand ligt nu bijna 5 keer hoger dan gemiddeld.

Aangezien de pastoor doopviering naar doopviering rijdt neemt Roland Verschetse, de koster van de Heilige Familiekerk in Izegem het woord even over. "Vorige week zondag stonden er 4 doopvieringen op het programma. Normaal gezien hebben we maar 5 à 6 doopsels per maand. Maar door corona werden heel wat doopsels uitgesteld of verplaatst. Daarom is het nu zo druk", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen.