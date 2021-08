Beademingsapparatuur Philips is gevaarlijk, zegt Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA

Volgens de FDA waren er al 61 incidenten en 25 verwondingen als gevolg van de beademingsapparatuur. Een overlijden werd nog niet gemeld. In totaal heeft Philips wereldwijd drie tot vier miljoen apparaten verkocht die hersteld of vervangen moeten worden. Het bedrijf zette hiervoor al honderden miljoenen euro's opzij.

Het gaat vooral om de apparaten met maskers die mensen 's nachts dragen om slaapapneu te voorkomen. De gezondheidsrisico's worden veroorzaakt door geluiddempend schuimrubber dat in de apparaten is verwerkt. Daarvan kunnen deeltjes loskomen die ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de gebruiker. Intussen wees onderzoek uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliën kan afgeven. Zeker als het apparaat niet op de juiste wijze wordt gereinigd. Dat schuim kan in reactie op bepaalde middelen schadelijke gassen vrijlaten.