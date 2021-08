Politie zoekt vermiste gevangene uit Gentse gevangenis, straten in de buurt zijn afgezet

In Gent is de politie op zoek naar een vermiste gevangene die normaal verblijft in de gevangenis aan de Nieuwewandeling. Ze weten voorlopig nog niet of de gevangene ontsnapt is, of hij zich schuil houdt binnen de gevangenismuren. De straten rond de gevangenis zijn voor alle zekerheid wel afgezet. Tientallen agenten en speurhonden doorzoeken er de buurt. Momenteel hangt er ook een helikopter boven de gevangenis om alles in de gaten te houden.

(Later meer)