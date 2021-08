Positieve vooruitzichten in bouwsector: "Maar coronacrisis wordt grondstoffencrisis"

Volgens Chris Slaets van Confederatie Bouw Limburg kan er echt gesproken worden van een grondstoffencrisis. "De gevolgen van de coronacrisis zijn zwaar. De wereldwijde grondstoffenproblematiek hangt als een schaduw boven de groei en investering van onze bedrijven", vertelt hij. "We kunnen bijna spreken van een grondstoffencrisis. Uiteraard hopen we dat de toestand niet zo ernstig is als het lijkt, maar de grondstofkosten blijven zienderogen stijgen." Ter illustratie: de meeste materialen kosten een kwart meer. Voor hout gelden er prijsverdubbelingen, en ook staal is tot de helft duurder geworden. Bovendien zijn de leveringsproblemen niet te onderschatten. "Op dit moment schuiven leveringen zes tot acht weken op", zegt Slaets.