Probiotica kunnen onverklaarbare maagklachten verminderen

In een volgende fase van de studie kregen alle patiënten de probiotica om effecten op langere termijn te onderzoeken. Het aantal actieve immuuncellen en de signaalstof die ze produceren in het bloed namen af, terwijl de onderzoekers meer gunstige bacteriën terugvonden in de stoelgangstalen. De effecten waren het grootst na zestien weken. "Het innemen van probiotica op lange termijn leidde tot positieve veranderingen in de darmflora en het afweersysteem, waardoor de maagklachten afnamen. Bovendien waren er geen ernstige nevenwerkingen en is de behandeling dus veilig", aldus Dr. Lucas Wauters, gastro-enteroloog in opleiding en doctoraatsstudent.

Prof. Vanuytsel geeft wel aan dat het nog te vroeg is probiotica als eerstelijnsbehandeling in te voeren bij alle patiënten. Daarvoor moeten de huidige resultaten eerst bevestiging krijgen in een grotere studie.