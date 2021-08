Al heel wat archieven die te lijden hadden onder noodweer in Wallonië gered

Vorige week deed het Rijksarchief een oproep om mee te helpen de archieven te redden die getroffen werden door de overstromingen in Wallonië in juli. "De solidariteit tussen archivarissen en de rampendiensten was buitengewoon", laat het Rijksarchief nu weten. "Er is snel gereageerd, er waren veel blijken van steun en vrijwillige hulp."